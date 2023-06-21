محافظ جنوب سيناء يكرم الأم المثالية.. صور

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فيروز السيد رمضان، الأم المثالية على مستوى المحافظة، بشهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا لجهودها خلال سيرتها لتربية أبنائها، ووجه بتسقيف منزلها استجابة لرغبتها.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للأم المثالية، لتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحها وسام الكمال من الطبقة الثانية، إضافة إلى منحها شيك بقيمة 50 ألف جنيه.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدر السيدة المصرية، لكونها عماد الأسرة، والمدرسة التي تصنع شبابا وأبطالًا لديهم القدرة على بناء الوطن.

وثمن المحافظ مسيرة كفاح السيدة "فيروز" التي استمرت على مدار 23 عامًا من العطاء لأبنائها حتى تخرجوا جميعًا من الجامعة، ومازالت تواصل رحلتها معهم دون كلل.

وقال المحافظ، إن السيدة المصرية نموذجًا يحتذى به في التضحية والكفاح على مر العصور.

كانت “البوابة نيوز” قد نشرت قصة كفاح “فيروز السيد رمضان حسين”، المقيمة في مدينة دهب، والتي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2023، وهي أرملة تبلغ من العمر 56 سنة، وتعمل بوظيفة مسؤول مكتب التربية.

انتقلت مع زوجها وطفليها إلى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في عام 1991، وعاشوا سويا في غرفة واحدة تابعة لعمل زوجها لمدة ثلاث سنوات، وبعد أن رزقها الله بطفلين آخرين وأصبح عدد أطفالها أربعة، سعت هي وزوجها كتفا بكتف لبناء بيت خاص بهما، إلى أن مرض زوجها وتحملت مسؤلية رعايته هو وأطفاله، إلى أن توفاه الله بعد معاناة مع المرض.

وعقب وفاة زوجها كانت تبلغ من العمر حين ذاك 33 سنة، رفضت الزواج وانعكفت على تربية ورعاية أطفالها بمفردها، وحرصت على تعليمهم وسخرت كافة الامكانات لتفوقهم واستكمال دراستهم إلى أن اصبح الابن الأكبر أستاذ جامعي بطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة (معيد)، والإبنة الثانية حصلت على بكالوريوس تقني التكنولوجي تخصص الأشعة والتطوير الطبي، والابن الثالث والابنة الثالثة بكالوريوس تجارة إنجليزي.

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