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الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التحرير الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالبت في ملفات جرائم الاحتلال ومستوطنيه

آثار الدمار في قرية
آثار الدمار في قرية ترمسعيا
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طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) كريم خان، بالتسريع في البت بالملفات المحالة إلى المحكمة عن جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية، وخضوعها لإرادات سياسية من قوى عظمى.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم قتل وهدم بيوت وحرقها واقتلاع وحرق حقوله على مرأى ومسمع من كل العالم، لا تضيّقوا الخيارات أمام شعبنا، وآن الأوان لمواجهة حكومة يمينية عنصرية تستبيح كل شيء بلا رادع دولي.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الشعب الفلسطيني