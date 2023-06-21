قدم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك العديد من النصائح عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لحث المواطنين على ترشيد الكهرباء عن طريق تعريفهم بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية.

في هذا السياق قدم الجهاز نصائح لترشيد الكهرباء عند استخدام المكواة كالتالي:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً لأن استهلاك الكهرباء بهذه الطريقة يكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.