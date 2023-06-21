اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام في الدقهلية بمجموع 243 درجة

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية، اعتماد محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالب لكل فصل، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات ، و 140 درجة للثانوي العام منازل ، و 140 درجة للثانوي العام خاص.

وقال شعبان أن المحافظ اعتمد تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين ) بمجموع 235 درجه ، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من ( المنصوره - نبروه - السنبلاوين) 175 درجة ، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجه ، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجه ، والثانوي الزراعي بكل من ( المنصوره الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعيه - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة ، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، الإلكترونيات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة) .

وتابع " وكيل وزارة التربية والتعليم " كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات .

وأوضح أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 108 الف و 296 طالب وطالبة .

وأشار إلى أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد موزعين على 1030 فصل وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.