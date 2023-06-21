انفراجة في الزمالك بعد عودة مرتضى منصور بتوصية هيئة مفوضي الدولة

شهد نادي الزمالك، خلال الأيام القليلة الماضية، انفراجة على المستوى الإداري، بعد توصل مجلس الإدارة إلى قرار يقضي ببقاء مرتضى منصور، بصلاحيات رئيس النادي، عقب عزل الأخير بقرار من القضاء الإداري، قبل أن توصي هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بإلغاء قرار العزل.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

وكلف مجلس إدارة الأبيض مرتضى منصور، برئاسة اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس.

وانعكس الاستقرار الإداري، على فريق الكرة الأول بالنادي، بعد نجاح المجلس في التوصل لاتفاق، بتجديد عقود نجوم الفريق، الذي ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري، ويأتي على رأسهم الثنائي التونسي سيف الجزيري، وحمزة المثلوثي، ولاعب الوسط سيف فاروق جعفر.

واتفق الزمالك مع سيف الجزيري على تمديد عقده لموسم إضافي، وتعديل بعض البنود في عقده حتى يصبح لديه موسم إضافي مع النادي.

وانضم الجزيري قبل موسم ونصف، إلى صفوف القلعة البيضاء، ونجح في وضع اسمه ضمن قائمة هدافي الزمالك الأجانب عبر التاريخ.

ونجح الزمالك في الأمر ذاته مع مواطنه الظهير الأيمن الدولي التونسي حمزة المثلوثي، بعد التوصل لاتفاق يقضي بتجديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

وتعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي، في أكتوبر عام 2020، وخاض 89 مباراة بقميص الفارس الأبيض.

ويقترب الزمالك من تجديد عقد، نجم وسط الفريق سيف فاروق جعفر، لمدة 4 مواسم قادمة، ويعقد اللاعب صاحب 23 عامًا، جلسة مع مسؤولي النادي، للاتفاق على الرتوش الأخيرة في العقد.

ويفضل سيف فاروق جعفر، الاستمرار، ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل، رغم تلقي اللاعب عرضًا رسميًا من بيراميدز، بالإضافة لعرض حارجي من الدوري الإماراتي.