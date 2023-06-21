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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التموين: سعر كيلو اللحمة البلدي 370 جنيهًا

اللحوم
اللحوم
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قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر الخراف الحية 170 جنيها للكيلو القائم داخل مجمعات التموين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن سعر منتجات اللحوم الطازجة السودانية 195 جنيها للكيلو، مضيفا أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية يصل إلى 160 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم البلدي 370 جنيها في منافذ وزارة التموين.

وأكد وزير التموين أن هناك ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 شهور، منوها بأن حجم توريد القمح المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس 2023.


وأضاف المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي للزيت يكفي 4 شهور، وأن احتياطي الأرز يكفي نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن احتياطي اللحوم يكفي 3.3 شهر، فيما يبلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر بعد استيراد أكثر من 25 ألف طن خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتى إلى 12 ألف رأس جاء ذلك لكاميرا برنامج على مسئوليتي، عقب وضع حجر الأساس لمجموعة من المشروعات اللوجستية بكفر الشيخ.

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