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الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

2 لودر و 4 سيارات قلاب لدعم منظومة النظافة بجنوب سيناء

جانب من دعم البيئة
جانب من دعم البيئة لجنوب سيناء
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وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهود الوزارة لدعم محافظة جنوب سيناء خاصة في نطاق منظومة ادارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال تفقد المحافظ لعدد 2 لودر و 4 سيارات قلاب لدعم للمحافظة في اطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لتوزيعهم بالمدفن الصحي بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ.

جاء ذلك بهدف تنظيم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة إدارة المخلفات وإدماج تدابير الحد من المخاطر والكوارث الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

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الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تطوير منظومة المخلفات الصلبة شرم الشيخ 2 لودر و 4 سيارات قلاب