محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة في ليفربول.. شاهد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ترشيح النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لجائزة جديدة عن موسم 2022-2023 المنقضي.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في ليفربول خلال الموسم المنصرم، سواء في الفريق الأول أو السيدات أو الأكاديميات.

ويدخل صلاح المنافسة بهدفيه ضد مانشستر سيتي وضد توتنهام، أمام 11 هدفًا آخرين، حيث نشر حساب ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو يضم أفضل 13 هدفًا سجلتها جميع فرق النادي خلال موسم 2022-2023، وطرح العريق الإنجليزي استفتاء للجماهير من أجل اختيار الهدف الأفضل.

كما يوجد هدفين من صناعة النجم المصري ضمن الأفضل، سجلهما كل من داروين نونيز في مرمى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وكودي جاكبو في مانشستر يونايتد بالبريميرليج.

وكان قائد المنتخب الوطني، توج بجائزة أفضل هدف لفريقه في الموسم الماضي برائعته ضد مانشستر سيتي، كما توج بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل الهدف ذاته.

وسجل محمد صلاح 30 هدفًا خلال الموسم المنقضي بجميع المسابقات، منهم 19 هدفًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، احتل بها المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة خلف هالاند وهاري كين وإيفان توني.