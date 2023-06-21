احتفالًا بثورة 30 يونيو..مؤتمر شعبي أول أيام العيد بجنوب سيناء

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتنظيم مؤتمر شعبي أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ احتفالا بثورة 30 يونيو وترسيخ دروسها وانجازاتها في ذاكرة الأجيال ورفع أعلام مصر، تحت شعار “حتى لا ننسى”، كما وجه محافظ جنوب سيناء برفع كفاءة أعمدة الإنارة بجميع مدن جنوب سيناء وتسليط الضوء إعلاميا على هذه الذكرى العظيمة مع إقامة حفلات فنية.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة طور سيناء.