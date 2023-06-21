نقابة الأطباء: استمرار اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات في استقبال المتقدمين للترشح

قالت النقابة العامة لأطباء مصر، إن اللجنة العامة للإشراف على إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الاطباء تواصل اعمالها لليوم الثاني علي التوالي بدار الحكمة لإستقبال الأطباء المتقدمين للترشح لإنتخابات نقابة الأطباء المقرر إنعقادها في اكتوبر 2023.

واوضحت نقابة الأطباء أن الإنتخابات تُجري علي منصب النقيب والأعضاء فوق السن وتحت السن وقطاعات الجمهورية المختلفة.

وأشارت إلى أن أعمال اللجان الفرعية تواصلت في مختلف محافظات الجمهورية لتلقي طلبات الترشح للراغب من السادة الاطباء علي مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا ويستمر تلقي طلبات الترشيح حتي يوم الجمعة 30 يونيو الجاري.



وأضافت: تقدم للترشح بالنقابة العامة في اليوم الأول كل من:

الاطباء المرشحيين علي مستوي النقيب:

- د.ايهاب الطاهر

- د.ايمن سالم

- د.اسامة عبدالحي

الاطباء المرشحيين علي مستوي الجمهورية اكثر من 15 سنة قيد:

- د.ابوبكر القاضي

- د.رشوان شعبان

- د.رامي الشربيني

- د.محمود محجوب

- د.سناء فؤاد

- د.ايمان سلامة

- د.شريف الهواري

- د.هاني مهني

- د.حسين الشوري

- د.محمد محمود مقبل

- د.علاء جودة

الاطباء المرشحيين علي مستوي الجمهورية اقل من 15 سنة قيد:

- د.احمد الطباخ

- د.ديفيد مؤنس

- كريم سعيد

الاطباء المرشحيين علي منطقة القاهرة فوق 15 سنة قيد:

- د.شريف حسني

- د.شريف الهواري

- د.محمد محمود مقبل

الاطباء المرشحيين علي منطقة جنوب الصعيد اقل من 15 سنة قيد:

- د.طارق منصور

الاطباء المرشحيين علي منطقة شرق الدلتا اقل من 15 سنة قيد:

- د.احمد عادل الهواري