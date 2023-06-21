مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

نشبت مشاجرة بين عائلتي زرومبة والعجيري بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية وذلك بعد مصرع أحد المصابين ليصل اجمالي الضحايا إلى حالة وفاة و14 مصابا جراء الخلاف الذي حدث بين العائلتين بسبب مروى مائي "قناية" فاصلة بين الأرض الزراعية ملكيتهم.

ولقى "جمال. ع.ع.ا"، مصرعه متأثرًا بإصابته التي لحقت به ومقيم قرية العزيزة مركز المنزلة علي إثر إصابته بطلق خرطوش بعد اشتباكات قرية الشبول بالأمس نتيجة الخلاف الذي نشب بين الطرفين.

واستخدم الطرفين الأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بقرية الشبول وذلك بمنطقة الترعة الرابعة "المواسير" وأصيب عدد اخر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد اشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتي "زرومبة" وعائلة "العجيري" بناحية قرية الشبول بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب الخلاف على مروي مائي ( قناية )، واستخدم الطرفين أسلحة نارية فرد خرطوش وأصيب 14 شخص من العائلتين.

جرى السيطرة على الاشتباكات بمعرفة قوات الشرطة ونقل مجموعة من المصابين إلى مستشفي المنزلة تحت الحراسة ومجموعة أخري إلى مستشفي الجمالية ولقي شخص مصرعة متأثرًا بإصابتة من عائلة العجيري.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون امني بمحيط القرية لمنع تجدد الإشتباكات فضلًا عن نشر أفراد من الشرطة السرية وقوات بمحيط منزل العائلتين لمنع تجدد الخلافات.