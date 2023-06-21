استعدادًا لعيد الأضحى.. رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بجنوب سيناء

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور.

استهل محافظ جنوب سيناء، الاجتماع بالإعلان عن إلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023م مع وجود من ينوب عنهم في حالة الضرورة.

كما أعلن اللواء خالد فوده عن حزمة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك أبرزها رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى متابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال ايام العيد وضبط جميع أعمالها والتأكيد على نظافتها وإصدار غرامة 5000 جنيه للذبح خارج المجازر وخاصة عقب تصديق المحافظ على الذبح بالمجان لأهالي المحافظة داخل المجازر كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة للإشراف على توزيع السلع الغذائية واللحوم والملابس مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية مع مراعاة التكافؤ في التوزيع لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجا.بالشكل والأسلوب اللائق.

وخلال الاجتماع حذر المحافظ من حالات التعدي على أملاك الدولة موضحا أنه أنه لا هوادة مع المخالفين ولن يفلت مخالف من العقاب مع إزالة فورية لحالات التعدى على أملاك الدولة.

كما صدق المحافظ على تعديل الحد الأقصى في ضوابط وشروط إسكان الإيواء العاجل والأولى بالرعاية بمدينة طور سيناء والموافقة على تجديد التعاقد بالبيوت البدوية بسانت كاترين وتعديل الجهة المستغلة للشواطئ بمدينة الطور لصالح وزارة الشباب والرياضة وعرض تقرير اللجنة المشكلة بمدينة نويبع .

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالنساء البدويات وتقديم الدعم لهن وفتح فصل تعليمي لاستكمال تعليمهن.

وفي لفتة إنسانية قدم المحافظ واجب العزاء لمقرر المجلس القومي للمرأة في وفاة والدها.

347607921_658871939601671_7200183804422789882_n

347604335_658872382934960_4456452242055802624_n

347565671_658871822935016_5674909879138477801_n

347433700_658871952935003_7469868079234929887_n

347426499_658872432934955_1415588842297715435_n

347281304_658871812935017_6634161049637450089_n