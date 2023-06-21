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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ملحن برازيلي : عمرو دياب الأب الروحي لموسيقى البحر المتوسط

عمرو دياب
عمرو دياب
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في سابقة هي الأولى من نوعها تناولت إحدى الاذاعات البرازيلية الشهيرة موسيقى النجم المصري الكبير عمرو دياب في حلقة خاصة عنه.

 

وفي برنامج  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

 

تحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب ووصفه بأنه الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

 

حملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) وتناول مقدمها الاشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته ، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم .

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية الى العالم من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.

عمرو دياب الهضبة موسيقى البحر المتوسط