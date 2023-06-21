محافظ جنوب سيناء: رعاية الرئيس لمؤتمر السياحة الصحية تشريف لنا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وضع مؤتمر السياحة الصحية تحت رعايته تشريف للمحافظة وقال نحن قادرين على تحمل شرف الأمانة بما يليق بمكانة المحافظة.

ودعا المحافظ لتكاتف الجهود استعدادا للمؤتمرات والفعاليات المهمة التي تشهدها المحافظة أبرزها مؤتمر السياحة الصحية المزمع انعقاده في الفترة 28 و29 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية والمهرجان المصرى الإماراتى الثاني للهجن والتراث.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجلس التفيذي، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة طور سيناء.

كان المؤتمر التنفيذي الأول لمؤتمر" تطبيقات السياحة الصحية المصرية" قد إنطلق في مايو الماضي بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بالدكتور محمد عوض تاج الدين مستشاررئيس الجمهورية للصحة والوقاية( رئيس المؤتمر )، ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والقامات العلمية، وعمدة مدينة هيفيزالمجرية، والسفراء المشاركين وجميع الحضور، وتلي محافظ جنوب سيناء نص موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن وضع مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية تحت رعايته، مع توجيه الدعوة لسفراء الدول المستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحية، وكذا دعوة الدول ذات السمعة العالمية والتجارب الرائدة في مجال السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها.