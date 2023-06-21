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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو كلمة السر في انتقال برناردو سيلفا إلى النصر السعودي

رونالدو - برناردو
رونالدو - برناردو سيلفا
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بات أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، كلمة السر خلال الفترة الأخيرة في انتقال مواطنه برناردو سيلفا إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأصبح برناردو سيلفا على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك، بعدما دخل النصر في صراع قوي مع الهلال السعودي للحصول على خدمات سيلفا، لتعويض فشل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى زعيم آسيا، بإعلانه الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن كريستيانو رونالدو يتدخل لإقناع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف العالمي في الصيف الجاري.

وأشارت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلًا عن صحيفة «الفوتبوليرو» البرتغالية، إلى أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع سيلفا بطلب شخصي من رونالدو قائد الفريق السعودي.

برناردو سيلفا 

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولو نادي النصر استجابوا لطلب رونالدو، وذلك بتجهيز عرض كبير لإقناع سيلفا بالانضمام إلى صفوف العالمي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية شهر يونيو 2025، مما يعني أن رحيل اللاعب سوف يكون من خلال تقديم عرض للسيتي.

كما أفادت بعض التقارير الصحفية، بأن البرتغالي برناردو سيلفا، لم يحسم مستقبله بعد سواء بالبقاء في مانشستر سيتي أو الانتقال لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو برشلونة الإسباني أو أحد فرق الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد برناردو سيلفا أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، التي أسهمت في حصول الفريق على الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا).

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