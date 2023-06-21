إغلاق طرق وإحراق مركبات.. مستوطنون يواصلون التصعيد بقرى الضفة المحتلة

أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، خلال نبأٍ عاجل، بإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال الاشتباكات الجارية مع قوات الاحتلال في ترمسعيا.

وأضافت أن إحدى الإصابات في حالة خطيرة، بعد تلقي صاحبها رصاصة بالصدر، وذلك خلال اعتداءات مستوطنين على منازل مواطنين فلسطينيين وإحراق سياراتهم.

وأضافت أن مستوطنين شنوا هجومًا على منازل الفلسطينيين في ترمسعيا شمال رام الله، مؤكدة أنهم أحرقوا عددًا من المركبات.

وكان المستوطنون أغلقوا الطرق أمام المارة، فجر اليوم الأربعاء، كما هاجموا عددًا من المنازل الواقعة على أطراف بلدة كفر الديك.

من جانبه؛ أكد محمد ناجي، رئيس بلدية كفر الديك، أن عددًا من المستوطنين كسروا نوافذ منزل المواطن يزيد درويش.

يذكر أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، أغلقت أمس الثلاثاء، كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم.