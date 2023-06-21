أوقاف البحيرة: تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ستقام صلاة العيد بجميع المساجد التى تقام بها الصلوات والتي يبلغ عددها 8000 مسجد بنطاق المحافظة، في إطار استعدادات مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل أوقاف البحيرة إلى أنه تم تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد.

وأضاف أن خطة الاستعدادات تضمنت تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال المصلين.