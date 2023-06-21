مياه كفر الشيخ: تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجعا على برنامج checkpoint 36

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 06:28 م

شهدت، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجع برامج، في إطار توجهات الدوله، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحول الرقمي والتحصيل الإلكترونى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بكفر الشيخ.

وصرح اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بكفر الشيخ، بقيام الإدارة العامة للتدريب بعمل ورشة عمل لتدريب 900 محصل وقارئ، و250 مراجع على برنامج checkpoint 36، الخاص بإصدار الفواتير والتحصيل الالكترونى، حيث يتم تصوير عداد العميل، وادراج القراءة بالعداد، والرقم القومي، ورقم الموبايل، وتحديد الموقع الجغرافي على الخرائط لكل عميل، كما يتم عمل بيان للفواتير المسددة، والفواتير تحت الطلب لكل عميل لتسديد قيمة الاستهلاك الفعلية للعميل من المياه.

كما أوضح رئيس الشركة، أهمية تدريب العنصر البشرى على هذه البرامج، مشيرًا إلى التعاون مع قطاع الشئون التجارية وقطاع التخطيط،والادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في رفع وتطوير أداء محصلين وقراء الشركة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتاحة.