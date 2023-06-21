محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محيط المساجد وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، برفع كفاءة محيط المساجد وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، قائلا:"ذلك خدمة لبيوت الله - عز وجل - التي هي شرف لنا وواجبنا تهيئتها على أفضل وجه".

وشدد المحافظ، خلال لقائه عدد من أئمة المساجد بالمحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد والاستعداد لصلاة العيد، مضيفا:"أنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله".

وأكد خلال كلمته، على الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، وتقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.