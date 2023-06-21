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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عمل الأقصر" تشارك في ندور تثقيفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل

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شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى ندوة تثقيفية حول منظومة التأمين الصحى الشامل نظمتها هيئة التأمين الصحي بالأقصر، للتعريف بالمنظومة والرعاية الصحية التى تقدمها لكافة مواطنى محافظة الأقصر باختلاف الفئات والقطاعات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية بتوعية العمال بإجراءات السلامة والصحة  المهنية والحفاظ على سلامتهم من أجل زيادة الإنتاج.  

أوضح هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر في تقريره للوزارة، أنه تناول خلال كلمته بالندوة دور مديرية العمل بالأقصر والتعاون مع المنظمات النقابية فى التوعية بالمنظومة وتم مناقشة السلبيات التى تم رصدها من خلال النقابيين فى منظماتهم النقابية والسعي لتدارك هذه السلبيات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة بمحافظة الأقصر.

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