رياضة النواب توصي بالانتهاء من حمام سباحة أطفيح وإنشاء ملاعب في بولاق

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة وتأخر تنفيذها بالرغم من الوعود المتكررة لأكثر من مرة .

من جانبه رد ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عبد المنعم على طلب الإحاطة بأنه في تاريخ 18/3/2019 تم التعاقد على اعمال انشاء حمام سباحة تدريب مركز شباب اطفيح، وتم إبرام العقد بتاريخ 8/12/2022 ولم يتم استكمال المشروع نظراً لورود بنود مستجدة من استشاري المشروع .

كما ورد خطاب من الجهة المنفذة بتاريخ 29/5/2023 تؤكد فيه ان المركز بالكامل لا يوجد به شبكة صرف صحى ويحتاج الى محول كهربائي ذو قدرة كهربائية تستوعب منطقة مجمع حمامات السباحة مع ربط شبكة المياه العمومية بأقرب خط للربط.

وأشار الي انه تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لإعداد مقايسات تقديرية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والمحول الكهربائي، كما افاد بانه سيتم تسليم الحمام في موعد أقصاه 30 يوليو 2023.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

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وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الادارية بأن الاعمال الانشائية الخاصة بالملعب مدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، اما بشأن المبنى الإداري فلا يوجد مانع من الجهة الإدارية لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خارج الموازنة المخصصة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للعام المالي القادم 2023



واوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة النادى على ارض الواقع .