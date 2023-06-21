رسميًا.. روما يتعاقد مع مدافع آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع مدافع آينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واجتاز الإيفواري إيفان نديكا، الكشف الطبي في روما بنجاح، ليصبح لاعبًا جديدًا في الجيالوروسي في صفقة انتقال حر.

ووقع نديكا على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028 مع فريق العاصمة الإيطالية، ليرتدي القميص رقم 5 بداية من الموسم المقبل.

وقال روما، في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر روما أن يعلن عن تعاقده مع إيفان نديكا حتى 2028».

صاحب الـ23 عامًا انضم لفريق آينتراخت فرانكفورت في 2018 قادمًا من أوكسير الفرنسي، ليشارك في 183 مباراة منذ انضمامه للفريق وأسهم في تتويجه بالدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

ويعتبر إيفان نديكا، ثاني صفقات روما خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع حسام عوار لاعب ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر.

كانت العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالية تهتم بالتعاقد مع نديكا خلال الصيف الجاري، إلا أن رغبته في الانتقال إلى روما هي الحاسمة في تحديد مستقبله.