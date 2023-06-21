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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: هدوء على الجبهة مرتبط بخسائر الجانب الأوكراني في الأفراد والمعدات

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن هناك هدوءا حذرا يسود الأوضاع على جبهات الصراع؛ وقد يكون مرتبطا بتكبد الجانب الأوكراني خسائر فادحة بالنسبة للأفراد والمعدات، بعد أن بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد في 4 يونيو الجاري باستخدام احتياطياتهم الاستراتيجية.

وقال بوتين خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والأكاديميات العسكرية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن القدرة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية لم تنحسر بعد، وما زالت هناك احتياطيات لدى العدو سيفكر في كيفية توجيهها.

وأضاف أن الأوضاع الليلة الماضية تضمنت خسائر ضخمة ليس في الأفراد فقط، ولكن القوات الروسية؛ تمكنت من تدمير 245 دبابة وحوالي 678 مدرعة مختلفة، لافتا إلى أن الجانب الأوكراني يبدو وكأنه يحاول إعادة تشكيل وحدات جديدة من الوحدات، التي تكبدت خسائر كبيرة في تعداد أفرادها لرفع قدرتها القتالية، وتخوفا من خسائر مماثلة في المستقبل لأنها ستفقد القدرة الهجومية والقتالية للجيش الأوكراني بشكل عام.

وأوضح بوتين أن القوات الروسية تتحلى بالبطولة واستعداد القادة لصد أي هجوم مضاد سيحرم العدو من أي فرصة لنجاح أي هجوم، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك، ما زالت هناك بعض العمليات القتالية الصغيرة دون وجود أي عمليات هجومية فعالة.

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