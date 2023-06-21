مع قرب حلول عيد الأضحى .. إنتشار أمني مُكثف بمناطق تجمعات المواطنين

قامت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والإرتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.

شملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.



بالإضافة إلى قيام مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة والتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية.

كما أعدت أجهزة الوزارة خطة إنتشار أمنى مُكثف بالمناطق التى تشهد تجمعات للمواطنين خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.