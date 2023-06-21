أحمد نجيب يحرز فضية بطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي

توج أحمد نجيب لاعب منتخبنا الوطني للباراكانوي بالميدالية الفضية لبطولة إيطاليا الدولية للباراكانوي والاسبرنت والتي استضافتها مدينة اورونزوا الإيطالية ، بمشاركة 9 دول .

وأكد نجيب أن المشاركة في بطولة إيطاليا الدولية جاءت ضمن الاستعدادات والتحضير لبطولة العالم بألمانيا أولى محطات التأهيل لباراليمبياد باريس، والتي سوف تقام منافساتها خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ اغسطس القادم .

وقال نجيب عقب انتهاء بطولة المانيا سوف انتقل من المانيا لفرنسا مباشرة للمشاركة ببطولة كأس العالم والمقرر أن تقام في الفترة من ٣٠ اغسطس إلى الاول من سبتمبر

واضاف : سوف أدخل معسكر هناك حتى يوم 8 أكتوبر القادم ، قبل السفر لفرنسا للمشاركة في كأس العالم بنفس المجري المائي الذي سوف يشهد إقامة منافسات اللعبة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .