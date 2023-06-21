تأكد جاهزية عواد لموقعة الزمالك وفاركو بالكأس

تأكد جاهزية محمد عواد حارس الزمالك، للقاء فاركو بالكأس المقرر له يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلية .

وسيكون قرار مشاركة عواد أساسيا في اللقاء المقبل بيد المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو وذلك بعد جاهزيته الكاملة من الناحية البدنية والفنية .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.