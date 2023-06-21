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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استعدادات أمنية على مستوى الجمهورية مع قرب حلول عيد الأضحى

إستعدادات أمنية بمناسبة
إستعدادات أمنية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى
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رفعت الأجهزة الأمنية  درجة الإستعداد القصوى لتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

في نفس السياق تشهد كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات والجولات التفقدية من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للوقوف على مدى انتظام  الخدمات والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

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