انقطاع مياه الشرب عن محافظة الفيوم بسبب كسر مفاجئ بمحطة العزب الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، فى بيان إعلامي لها اليوم الأربعاء، أنه قد حدث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000مم صلب مما أدى إلى توقف المرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة.



ووأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، يتضمن الانقطاع عدة مناطق وهي مدينة الفيوم: ضعف ضغوط المياه في المدينة بالكامل، ومركز الفيوم: هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين - اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب ومجزر العزب - الاعلام - سيلا - العامريه - البسيونيه -كفور النيل - الظملوطي.

وتابعت: وفي مركز اطسا: مدينة إطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير. الونايسه - المختلطه - منشية ظافر - أبو جندير، وفي مركز ابشواى: العجميين - طبهار - النصاريه وتوابعهم، وفي مركز سنورس: مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم، وفي مركز يوسف الصديق: النزله - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم.

ووأكدت الشركة أنه جارى العمل على إلاصلاح الآن، وسيتم فتح المياه فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح لتصل المياه إلى كافة المناطق المتأثرة تباعًا.