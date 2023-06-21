جوندوجان على أعتاب الانضمام إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترب من الانضمام بشدة إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت التقارير أن جوندوجان أصبح لاعبًا في برشلونة بنسبة 99%، بعدما قرر صاحب الـ32 عامًا عدم تجديد عقده مع السيتي.

ارتبط اسم جوندوجان بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في ظل اهتمام البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة بالحصول على خدمات متوسط ميدان مان سيتي.

وأوضحت شبكة «ريليفو» الإسبانية، أن جوندوجان اجتاز الفحص الطبي بالفعل، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على العقد مع برشلونة اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أن قائد مانشستر سيتي يخضع للفحص الطبي في ألمانيا، تمهيدًا لإتمام تعاقده والانتقال بشكل رسمي لصفوف الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وحصد إلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي، الثلاثية التاريخية خلال الموسم المنقضي، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.