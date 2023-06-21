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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عمل القاهرة" يجري جولة تفقدية لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

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نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى بمركز شهداء الكتبية ١٠٣ صاعقة ( الشرابية سابقا ) التابع للمديرية، وذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل بأهمية متابعة خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي وتوفير فرص تدريبية  للشباب وتطوير قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

وبحسب بيان صادر للوزارة، أوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة، أن وفدًا من المديرية قام بتفقد دورة الخياطة والتفصيل  بالمركز،والتي تضم  ١٢ متدربة،وبدأت هذه  الدورة فى ١٥ مايو الماضي  وتنتهي في ٢٦ يونيه الجاري.

من جانبها أكدت علياء مصطفي مدير المركز أن الدورات يجرى تنظيمها بإنتظام  داخل المركز، مع  اتاحة المزيد من  الدورات خلال العام المالى الجديد أمام الشباب.

ووجه مدير المديرية أحمد عزاز الشكر والتقدير للقائمين علي العمل بالمركز للجهد المبذول مع الوعد بلقاء أخر في نهاية الدورة لتسليم شهادات التخرج لمن أتموا الدورات التدريبيه، والاستعداد لاستقبال دفعه جديدة من المتدربين.

وضم وفد المديرية كلًا  من: محمود صقر- عضو المكتب الفني بالمديرية، وصفاء ربيع، وسحر صبري من المركزالاعلامي بالمديرية، بحضور فاطمه سيد مدربه قسم التفصيل والخياطة بالمركز.

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