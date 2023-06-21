رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير امتحانات نهاية العام

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات نهاية العام بكليات الصيدلة، الزراعة، والتجارة، وذلك بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات.

واطمأن الدكتور يوسف غرباوي خلال جولته على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأضاف "غرباوي" إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

كما تواصلت الامتحانات بكليات العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، العلوم، الهندسة، التربية، التربية الرياضية والتربية النوعية.