القبض على قيادي إخواني في الكويت وتوقعات بتسليمه لمصر ‏

ألقت السلطات الكويتية القبض على رجل أعمال إخواني مصري فور وصوله لمطار الكويت.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية ألقت القبض على القيادي الاخواني الهارب من مصر سيد شمس الدين الشويحي ويجري التحقيق معه حاليا وهناك اتجاهًا لتسليمه لمصر.

وحسب المعلومات فإن رجل الأعمال الإخواني يقيم في اسطنبول بتركيا ويمتلك شركة عقارات واستثمارا عقاريا يسمى" التزام"، وهو من مواليد يناير عام 1973 في قرية أويش التابعة لمدينة المنصورة شمال القاهرة وهو من كوادر الجماعة المقيمين في تركيا ومتهم بالتورط في قضايا عنف وتمويل لجان نوعية مسلحة.

وزار رجل الأعمال الإخواني الكويت 3 مرات من قبل بجواز سفره التركي للاتفاق على بعض المشروعات، وألقي القبض عليه في المرة الرابعة، وتم عرضه على النيابة بالكويت.

كما يأتي ذلك بعد أيام من رفض السلطات التركية منح الجنسية التركية والإقامة للعشرات من عناصر الإخوان ودراسة إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقا على الجنسية بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.

وقبلها رفضت السلطات التركية منح المصري الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.