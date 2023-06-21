ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التحرير الفلسطينية" تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدوان المستوطنين بالضفة الغربية

التحرير الفلسطينية
التحرير الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين المنظم، بحق بيوت وحقول ومركبات المواطنين الفلسطينيين في العديد من القرى، بحماية جيش الاحتلال.

وطالب الشيخ، المواطنين الفلسطينيين بتشكيل لجان شعبية لحماية ممتلكات المواطنين، والتصدي لهذا الإرهاب.

ودعا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى إجبار حكومة الاحتلال وجيشها على لجم ووقف إرهاب المستوطنين وجرائمهم التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مجلس بلدي ترمسعيا في بيان له، بأن عشرات المستوطنين أحرقوا عددا من منازل المواطنين ومركباتهم في البلدة، وهناك عدد من المواطنين محاصرون داخل منازلهم وذلك أمام مرأى جنود الاحتلال الذين وفروا الحماية للمستوطنين المعتدين.

منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال إرهاب المستوطنين المواطنين الفلسطينيين جيش الاحتلال