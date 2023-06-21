"التحرير الفلسطينية" تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدوان المستوطنين بالضفة الغربية

حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين المنظم، بحق بيوت وحقول ومركبات المواطنين الفلسطينيين في العديد من القرى، بحماية جيش الاحتلال.

وطالب الشيخ، المواطنين الفلسطينيين بتشكيل لجان شعبية لحماية ممتلكات المواطنين، والتصدي لهذا الإرهاب.

ودعا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى إجبار حكومة الاحتلال وجيشها على لجم ووقف إرهاب المستوطنين وجرائمهم التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الأربعاء، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مجلس بلدي ترمسعيا في بيان له، بأن عشرات المستوطنين أحرقوا عددا من منازل المواطنين ومركباتهم في البلدة، وهناك عدد من المواطنين محاصرون داخل منازلهم وذلك أمام مرأى جنود الاحتلال الذين وفروا الحماية للمستوطنين المعتدين.