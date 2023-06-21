خاص| الفنان صلاح عبدالله بعد تكريمه بالمسرح المصري: إدارة المسرح أصرت تكرمني.. وبشكرهم

عبر الفنان صلاح عبدالله عن سعادته بتكريمه من مهرجان المسرح المصري؛ وذلك ضمن فعاليات افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

وقال «عبدالله» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، اليوم الأربعاء: صراحة أنا ماليش أوي في موضوع التكريمات، لكن إدارة مهرجان المسرح المصري أصرت وبلغتني، ووافقت وبشكرهم ويارب يجعلها ليلة سعيدة".

ومن المقرر أن يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض النجم الكبير صلاح عبد الله، وذلك خلال خلال حفل افتتاح دورته الـ16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون .

وقد اختارت اللجنة العليا بالمهرجان الفنان صلاح عبد الله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطي للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.