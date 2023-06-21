الأربعاء 21/يونيو/2023 - 04:15 م

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه بعد القبض عليها بتهمة إثارة الغرائز، ونشر فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل.

وكانت البداية بتردد الراقصة بوسي المطلوبة جنائيا لتنفيذ حكمين قضائيين أحدهما بالسجن 3 أشهر غيابيا في مطلع العام الجاري بتهمة التحريض على الفسق، والآخر بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه في عام 2019 لذات التهمة، على أحد الأماكن بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة تمكنت قوة أمنية من مباحث الآداب من ضبط المتهمة وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.