"الفقي" يلتقى نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له " الفنانة روجينا، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد عبد الحافظ، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز" خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة.

وتناول اللقاء الحديث حول أبرز مقومات المحافظة السياحية والأثرية، وما تشهده من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وعبر نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لاقوه من كرم أهالى سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور حيث قاموا بزيارة متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، كما قاموا بجولة نيلية بمدينة سوهاج.