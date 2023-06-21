لأول مرة بالجامعات المصرية.. اعتماد الدراسة القانونية بالإنجليزية والفرنسية بحقوق المنصورة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اعتماد برنامجى الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق كأول برنامجين معتمدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكد فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق سيسهمان في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية وتحسين مستوى الخريجين القانونيين ، من خلال تنوع التخصصات والذى يسهم فى بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030 ، كما حث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحقوق على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه كلية الحقوق والجامعة والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

وجّه الدكتور شريف يوسف خاطر التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامجين.

من جانبه قال الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق إن هذا الإنجاز ليس غريبًا على كلية الحقوق و جامعة المنصورة مشيرًا إلى أن الكلية كانت رسمت لنفسها منهجية لتحقيق التميز منذ البدايات، وسعت إليه بدعم من إدارة الجامعة كان نتيجته حصول برنامجي الدراسة القانونية باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية على الاعتماد لتلبي التطلعات المستقبلية في خدمة المجتمع وتطويره بما يعكس طموح الكلية في الاضطلاع بدورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة في المجتمع.