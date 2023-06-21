جامعة العريش توقع اتفاقية تعاون مع الثقافة لإقامة معرض متنقل

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة و رئيس الادارة المركزية لإقليم القناه وسيناء الثقافي لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك واقامة معرض ثقافي متنقل لجامعة العريش لإبراز انجازات الوطن وتفعيل ليالي صيف العريش فرق فنون شعبية وثقافية تعرض على مسرح جامعة العريش ومعرض دائم لتدريب طلاب الجامعة على الرسم و الموسيقى و الحرف اليدوية .

جاء ذلك بحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفي وكيل مديرية الثقافة بشمال سيناء لتقديم كافة سبل التعاون و الخدمات والامكانيات لجامعة العريش من الاقليم القناة و سيناء كما يأتى ذلك فى ظل التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوعية وتثقيف الطلاب ومنتسبي الجامعة وكذلك اكتشاف ورعاية المواهب من طلاب الجامعة ومن اهم النقاط التى تم الاتفاق عليها

تشكيل فرق " فنون شعبية ، موسيقى عربية ، مسرح " من شباب جامعة العريش بواسطة القائمين على العمل الثقافى بقصر ثقافة العريش وتكوين نادى ادب من الشعر والقصة وشعر البادية بالجامعة من خلال شعراء وكتاب قصر ثقافة العريش واتاحة تنفيذ العروض الفنية "غناء ، مسرح ، إستعراض" على مسرح قصر ثقافة العريش - اتاحة تنفيذ المعارض الفنية "قاعة الفنون التشكيلية" بقصر ثقافة العريش للطلاب الهواة والمتميزين .

وكذلك العمل بين اقليم القناة وسيناء الثقافى وجامعة العريش لتنفيذ الاحتفال بمعرض متحرك لمنجزات الوطن تحت عنوانو" انجازات وطن " خلال السنوات من 2013م حتى 2023م.والاحتفال بالعيد الخمسين لذكرى أكتوبر بعقد المؤتمر العام لأدباء مصر بجامعة العريش.