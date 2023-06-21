حملة نظافة مكبرة بمساجد شمال سيناء استعدادًا لعيد الأضحي المبارك

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم في بيان رسمي عن انطلاق حملة نظافة واسعة لمختلف مساجد شمال سيناء اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأضاف مرزوق، أن الحملة ستبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المحافظة، لافتًا إلى إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وشدد على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف للجميع وأن من واجبنا أن نقوم على تهيئتها على أفضل وجه.