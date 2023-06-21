أوقاف شمال سيناء تعلن إقامة صلاة عيد الأضحي بجميع مساجد وساحات المحافظة

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها بمراكز محافظة شمال سيناء، بإدارات أوقاف شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد.



وقال بيان المديرية، إنه فى إطار الدور الدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم والمستمر على إقامة الشعائر وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها بمراكز محافظة شمال سيناء، بإدارات أوقاف ( شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد) على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع الحرص على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد ، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال.

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة.



وقالت مديرية الأوقاف، إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي.



وأطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء حملة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى بالمساجد بكافة المدن والقرى على امتداد مراكز المحافظة.

