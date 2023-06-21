شاهد| وزير الصحة لـ«البوابة نيوز»: لدينا 1450 سريرًا داخليًا وعناية مركزة بمستشفيات الساحل الشمالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، إن وزارة الصحة تمتلك أكثر من 1200 سرير داخلى و250 سرير رعاية مركزة بجميع المستشفيات الواقعة على طول 450 كم بالساحل الشمالى.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده وزير الصحة على هامش الجولة تفقدية بمستشفيات الساحل، شملت مستشفى الحمام المركزى بمحافظة مطروح ، مرورا بمستشفى مارينا العام ، العلمين النموذجى ، الضبعة المركزى ، وذلك حول الاستعدادات العلاجية والإسعافية والوقائية لوزارة الصحة، خلال الإجازة الصيفية، لضمان توفير كافة الخدمات الصحية للمصطافين، وكذلك مصابي الحوادث والطرق الصحراوية والساحلية . بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أضاف عبدالغفار، أن محافظة مطروح من أهم المدن ذات القبلة السياحية، مشيرا إلى أن كافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على أتم جاهزية واستعداد لأي طوارئ، لافتا إلى توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات بكافة المنشآت الطبية بالمدن الساحلية، وكذلك استعرض جهود الوزارة، لتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية لمدة ٣ أشهر، وذلك يأتي ضمن خطة التأمين الطبي.

أوضح الوزير، أن غرف الأزمات والطوارئ تنعقد على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية وضمان استدامتها، مؤكدًا حرص الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بكافة التخصصات الطبية.

أكد وزير الصحة توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال، فضلًا عن تواجد الأعداد اللازمة من الفرق الطبية وانتظامها بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة فوريًا للمترددين على المستشفى.

أشار عبدالغفار إلى توجيهه بإنشاء عيادة بقرب أماكن تجمع المصطافين تضم طبيب ومسعف لتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة الى توفير خدمات الإسعاف المنزلى والإسعاف النهرى والاسكوتر الاسعافى بكافة المدن الساحلية ، مؤكدًا التنسيق التام مع جميع مستشفيات الإحالة بالمحافظة.