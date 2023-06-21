البنك الأهلي المصري يقتنص 22 جائزة دولية من «EMEA Finance»

حصد البنك الأهلي المصري، 22 جائزة دولية، من مؤسسة EMEA Finance وهي مؤسسة ذات ثقل والتي منحت البنك 4 جوائز كأفضل بنك في المجالات الآتية " أفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة وأفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي بالإضافة إلى مجال إعادة الهيكلة في قارة أفريقيا لعام 2022"، هذا فضلا عن 18 جائزة أخرى مقدمة للبنك من نفس المؤسسة عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، كأفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق وتمويل البنية التحتية وتمويل المشروعات الصناعية لعدة شركات ، بالإضافة إلى الجائزة الممنوحة للبنك في مجال المؤسسات المالية كأفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في شمال إفريقيا.

وتعقيبا على هذا الانجاز أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصول البنك علي تلك الجوائز من مؤسسة دولية ذات ثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتي انعكاسا لتوفير البنك لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات، مؤكدا على أن البنك باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية يولي اهتماما متناميا بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول والمقاولات والتنمية العقارية وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات.

واضاف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، أن هذا الانجاز يعكس شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرة البنك الأهلي المصري على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسة عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولي.

كما أكد ابو الفتوح، حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية في المجالات المختلفة من جانب والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها حيث انها تعتبر أهم أصول البنك.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن نجاح البنك في الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل اساسي لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض فضلا عن تطبيق أليات تمويليه مختلفة منها نظام On Lending والتمويل من خلال وكالة ضمانات الصادرات بالإضافة الي تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعده شركات كبرى وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

ومن جانبه أكد أحمد السرسي، رئيس مجموعه القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن الحصول على 22 جائزة من مؤسسة لها ثقل مثل مؤسسة EMEA Finance، يعكس قدرة فريق العمل بالبنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء مثل تمويل المشروعات الجديدة وتمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بالإضافة الي تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق و التي حصد البنك فيها على 3 جوائز متنوعه.