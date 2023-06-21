شمس الظهيرة تتعامد على معبد إدفو وعدد من معابد مصر القديمة في يوم الانقلاب الصيفي

تعامدت شمس الظهيرة بشكل عمودي، اليوم الأربعاء، على معبد إدفو، وعدد من المقاصير المصرية القديمة بمحافظة أسوان، وذلك في مناسبة حلول يوم الانقلاب الصيفي، معلنة بداية فصل الصيف.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، والخبير المتخصص المصري في سياحة الفلك، إن ظاهرة تعامد الظهيرة على معبد إدفو تأتي لتنضم لظواهر مماثلة في معابد الكرنك بالأقصر، ودندرة بقنا، وأبيدوس بسوهاج، وهيبس بالوادي الجديد.

وأضاف أنه يقوم وفريق عمل بالجمعية بالعمل على نشر سياحة الفلك، ووضع كافة الظواهر الفلكية التي تشهدها المعابد المصرية القديمة على الأجندة السياحية المصرية.

وأوضح "أبوزيد" أن تعامد الشمس على قدس أقداس معبد إدفو جاء وكأن الشمس تعلن منح قوة للمعبود "رع حور آختي" ليكون في شباب متجدد وفتوة دائمة، وهي القوة التى تمثلها شمس الظهيرة، للإله حورس، الذي كُرٍسَ معبد إدفو لعبادته، وكان عيد السنوي، مناسبة لإقامة احتفالات ضخمة بالبلاد.

وكان فريق مصري، متخصص فى رصد وتوثيق الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة، برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والأثرية والسياحية، والطيب عبدالله الباحث فى علوم المصريات، من رصد الظاهرة وتوثيقها، ضمن مشروع وافقت عليه اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية لرصد الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة، ويقوم من خلاله فريق البحث بمتابعة الظواهر الفلكية المختلفة بالمعابد المصرية، ورصدها، وربطها بعلوم الهندسة واتجاهات المعابد التى جرى تحديدها بحسب كل معبد وكل إله وكل مناسبة يشهدها هذا المعبد.

ووفقا للدكتور أحمد عوض، الباحث المتخصص في رصد وتوثيق الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة، فقد اقيم معبد أدفو، بحيث يكون محوره الرئيسي، هو المحور الشمالي الجنوبي، بهدف حدوث لتلك الظاهرة داخل قدس أقداس المعبد، فى ذلك اليوم من العام.

"عوض" أشار إلى أن معبد إدفو شُيٍدَ بطريقة خاصة، تتناسب وعيد الإله حورس، ويوم الإنقلاب الصيفي، إذ صمم سقف قدس أقداس المعبد، لتسقط منه الشمس عبر ثلاث فتحات، لتضيء قدس الأقداس ، وتلقى بأشعتها على الإله حورس، لتمنحه القوة والفتوة، التي يرمز لها فى مصر القديمة بالإله رع حور أختى ، والذي يتخذ من شمس الظهيرة رمزا له، حيث صمم قدس الأقداس، لتسقط شمس ظهيرة يوم واحد فى العام بداخله، وهو يوم 21 من شهر يونيو، الذى يتوافق ويوم الانقلاب الصيفى، ويوم عيد الإله حورس، وقد قدس الفراعنة شمس الظهيرة، واعتبروها تجسيداً سماوياً للمعبود "رع حور أختي " في طور شبابه وفتوته.

ولفت الدكتور أحمد عوض، إلى أن ذلك الحدث الفلكي، يتزامن مع أعياد المعبود "حورس" حيث تتعامد أشعة شمس الظهيرة التي تمثل المعبود "رع حور آختي" وما يمثله ضوء أشعتها من تجسيد لقوى الحياة والفتوة المقترنة بالمعبود "حورس" على المكونات المعمارية الرئيسية داخل قدس الأقداس وتمثال حورس لتمنحه قوة الحياة الفتية.

والمعروف أن المصري القديم، قد قدس شمس الظهيرة، باعتبارها تمثل تجسيد سماوي للمعبود "رع حور أختى " في طور شبابه وفتوته، وقد اقيم معبد أدفو، بحيث يكون محوره الرئيسى، هو المحور الشمالي الجنوبي، بهدف حدوث لتلك الظاهرة داخل قدس أقداس المعبد، فى ذلك اليوم من العام.

وكان معبد إدفو يشهد عددا من الاحتفالات السنوية، مثل عيد حورس، وانتقال زوجته الربة حتحور، من معبدها فى دندرة، غربي قنا، إلى زوجها الإله حورس، فى معبده بإدفو تخليدا لزواجهما المقدس.

وكان حورس بمثابة إله السماء، لدى قدماء المصريين، مثل الطائر الجميل " الصقر"، وظل بعض الوقت إله الفضاء، متخذا الشمس والقمر عينين له، فيما تقول أسطورة فرعونية: " إن حورس صار ملكا أبديا على الأرض، ويعد معبد إدفو من أكبر المعابد التى شيدت لعبادته.

ومن المعروف أن قدماء المصريين، برعوا فى علوم الفلك والهندسة، ونجحوا فى توجيه معابدهم باتجاهات متعددة، بحسب معتقدات وطقوس كل معبد، وما كان يشهده من ظواهر فلكية، تأتي لأحياء مناسبات ملكية ودينية، وتتباين الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية، ما بين تعامد للشمس وقت الشروق، مثلما يشهده معبد أبوسمبل فى اسوان، وتعامد للشمس فى وقت الظهيرة، مثل ما يشهده معبد إدفو، وتعامد للقمر مثل ما يجرى فى معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة فى مدينة الأقصر، الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، وتقول الدراسات الأثرية، بأن مصر الفرعونية ، عرفت قرابة 4500 ظاهرة فلكية عبر تاريخها.

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