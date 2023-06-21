ثقافة أسوان تقدم فعاليات ثقافية وفنية باحتفالية "إيراتوستينس"

قدم فرع ثقافة أسوان، أمس الثلاثاء، عددا من الفعاليات الثقافية في احتفالية "إيراتوستينس"، بالتعاون مع مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية التي ينظمها المركز في كل من الإسكندرية وأسوان "بصعيد مصر"، وهي توافق يوم الانقلاب الصيفي في الوقت والمكان الذي قاس فيه العالم الإغريقي إيراتوستينس منذ 2000 عام محيط الكرة الأرضية مستعينا بقياسات دوائر العرض بمدينتي الإسكندرية وأسوان.

وبدأت الفعاليات فى العاشرة صباحا بعقد محاضرة بقصر ثقافة العقاد ألقاها كل من الكاتبان فارس وليد الغرابلي، ومؤمن أسامة عبد الله، وقاما بتعريف الأطفال نظرية "إيراتوستينس" وإنجازاته العلمية، ومنهجه العلمي لقياس محيط الأرض بمراقبة الظل، موضحا أن العالم الإغريقي إيراتوستينس، وهو ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، هو أول عالم يقيس محيط الكرة الأرضية منذ 2000 سنة في مدينتين، وتستهدف الاحتفالية أطفال المدارس الإعدادية، حيث يقوم طلاب القرن الحادي والعشرين بعمل تجربة إيراتوستينس بساحة مكتبة الإسكندرية لقياس محيط الأرض.

كما تضمنت الفعاليات وورش عمل ومحاضرات تفاعلية ومسابقة ثقافية وتقديم هدايا رمزية للفائزين، وتم توزيع كتيبات على الحضور، ثم تم بث مباشر بين الإسكندرية وأسوان ودول أخري لتبادل نتائج تجارب القياسات في المناطق المختلفة.

هذا وأقيمت رحلة نيلية ميدانية إلى جزيرة الإلفنتين، والالتفاف حول البئر وأثناء انعكاس أشعة الشمس عليه عموديا تم إجراء تجربة "إيراتوستينس" بساحة متحف الجزيرة لقياس محيط الأرض بمناسبة الانقلاب الصيفي في وقت الظهيرة حيث أشعة الشمس عمودية وظل الأشياء متمركز حولها ومنعدما حيث تقع مدينة أسوان والإسكندرية على نفس خط الطول.

وفي الختام تم توزيع هدايا تذكارية من مكتبة الإسكندرية للقائمين على الاحتفالية بفرع ثقافة أسوان لمجسم مكتبة الإسكندرية، وقد شارك فى الفعالية أكثر من تسعين طفلا وطفلة من المرحلة الإعدادية من رواد كل من قصر ثقافة الطفل "بخور عواضة، بيت نجع الفرس بغرب أسوان، مكتبة حديقة السلام، مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة العقاد، قصر ثقافة أسوان".

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