ناسا: فيديوهات صادمة تكشف خطر اختناق الأرض

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، 3 فيديوهات صادمة، تكشف الخطر الذي يهدد الحياة على الأرض، وتُظهر مقاطع الفيديو بدقة الأماكن التي تنطلق منها غالبية الغازات الدفيئة خاصة ثاني أكسيد الكربون، وكيفية تغير التدفقات وأماكنها على مدار عام واحد.

المقاطع الثلاثة تغطي مناطق مختلفة من العالم، وهي تُظهر خريطة ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، مع انبعاثات باللون البرتقالي للوقود الأحفوري، والأحمر لحرق الكتلة الحيوية، والأخضر للنظم البيئية للأرض، والأزرق للمحيطات.

تظهر النقاط الزرقاء الأماكن التي تمتص فيها مياه المحيطات الكربون إلى حد كبير، والنقاط الخضراء الكربون الذي يتم امتصاصه من قبل بعض المصادر على الأرض.

ويلاحظ في الفيديو، الذي وصفه موقع مجلة ساينس أليرت العلمية بـ"الصادم"، كيف يهيمن اللون البرتقالي على الغلاف الجوي، وكيفية انتشار انبعاثات الوقود الأحفوري ليغلف الكوكب بأكمله.