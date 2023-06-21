محافظ أسوان يستمع لمطالب مواطنة سبعينية ويوجه المسئولين لتلبيتها

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى لفتة إنسانية لجبر الخواطر على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنة ثريا عبد المتعال دهب 70 عاماً، حيث أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين لتلبيتها على الوجه الأكمل .

ويأتى ذلك استكمالاً لما قام المحافظ بتقديمه للمواطنة من تخصيص سكن إيواء عاجل بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات.

ومن جانبها، أعربت ثريا عبد المتعال عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والاستماع لشكواها ومطالبها، والتعامل السريع مع هذه المطالب لرفع المعاناة عنها، وتخفيف الأعباء المعيشية التى كانت ستواجهها فى حياتها، خاصة أنها كانت تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها، وعدم وجود عائل ومصدر دخل لها سوى معاش ضمانى فقط.