اليوم العالمي للأب.. الهدف واحد والمواعيد مختلفة

يرجع الاحتفال بعيد الأب في مصر إلى الكاتب الصحفى الراحل مصطفى أمين عندما طرح فكرة تخصيص يوم للاحتفال بالأب فى عموده "فكرة"، عام 1985، على غرار عيد الأم، لأهمية دور الأب في حياة الأسرة، باعتباره الداعم الأساسى لها، من حيث تربية الأطفال وتوفير لهم احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وكذلك الشعور بالأمان.

لكن أول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم. أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة. ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى

اختلاف موعد الاحتفال بعيد الأب

لا يوجد تاريخ محدد بين دول العالم للاحتفاء بيوم الأب، فبعض الدول تحتفل بهذه المناسبة في الثالث من يونيو ، مثل: بلغاريا وفرنسا وكندا وهولندا وقبرص وسويسرا واليابان وماليزيا وإيرلندا وغيرها.

وتحتفل دول أخرى بيوم الأب العالمي في 17 يونيو ، كما الحال في السلفادور وجواتيمالا، فيما تحتفل بعض الدول في 23 يونيو مثل نيكاراجوا وبولندا وأوغندا، بينما تحفل به مصر وعدد من الدول العربية في 21 يونيو

وفي العام 2016، احتفل محرك البحث "جوجل" بيوم الأب العالمي أكثر من مرة؛ لاختلاف مواعيده بين الدول، واحتفل في 18 يونيو بيوم الأب في الولايات المتحدة، وفي 5 من الشهر ذاته في سويسرا وليتوانيا، وفي يوم 12 في النمسا، وفي يوم 21 في الدول العربية عدا فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي.