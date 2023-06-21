محافظ بورسعيد يتابع مبادرة "من أجل مصر " لتوريد اللحوم البلدي قبل العيد

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير العمل في مبادرة من أجل مصر لتوريد اللحوم البلدي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من مسئولي المبادرة حول جهود تنفيذ المبادرة، مشددا على أهمية توفير اللحوم البلدي بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم خلال عيد الأضحى.

في سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل داخل المنافذ التموينية المتنوعة على مستوى المحافظة، وأنه وجه الأجهزة المختصة بمتابعة منافذ بيع اللحوم وأسعارها وجودتها، مشددا على أن هناك مخزونا استراتيجيا كاف من السلع الأساسية والغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.