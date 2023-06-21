مطلوبة لتنفيذ حكمين.. كواليس القبض على الراقصة بوسي بتهمة التحريض على الفسق بالجيزة

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 02:51 م

ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي المطلوب ضبطها لتنفيذ حكمين قضائيين بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه والسجن 3 أشهر بتهمة التحريض على الفسق.

وكانت البداية بتردد الراقصة بوسي المطلوبة جنائيا لتنفيذ حكمين قضائيين أحدهما بالسجن 3 أشهر غيابيا في مطلع العام الجاري بتهمة التحريض على الفسق، والآخر بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه لذات التهمة، على أحد الأماكن بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة تمكنت قوة أمنية من مباحث الآداب من ضبط المتهمة وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضددها أقرت بها.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.