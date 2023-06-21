أمن القاهرة يداهم أوكار تجارة المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة و تمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق النتائج التالية:-



ضبط ( أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس)..وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.



ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته ( كمية من الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.



ضبط ( شخصين) لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول)..وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.