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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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أمن القاهرة يداهم أوكار تجارة المخدرات

نتائج الضبط
نتائج الضبط
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واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة و تمكنت خلال 24 ساعة  من تحقيق النتائج التالية:-
   
ضبط ( أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس)..وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته ( كمية من الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.
 

ضبط ( شخصين) لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول)..وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالقاهرة خلال 24 ساعة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة